Orchestral Manoeuvres In The Dark - Maid Of Orleans  

Orchestral Manoeuvres in the Dark (más conocida por su acrónimo OMD y también conocida en castellano como Maniobras Orquestales en la Oscuridad) es una banda británica de synth pop y new wave. El grupo fue fundado en 1978 por Andy McCluskey (voz principal y bajo eléctrico) y Paul Humphreys (sintetizador, coros y, ocasionalmente, voz). Hasta 2017 han publicado 13 álbumes de estudio, aunque su canción más famosa, «Enola Gay», es un tema antibelicista publicado en 1980.