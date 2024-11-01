Optimización #FuturoImperfecto IV

Cuando el cáncer convirtió el futuro en estadística, las clases favorecidas compraron tiempo clonándose. Nunca hay dos activos a la vez: el original vive; los reemplazos esperan en suspensión, inventario orgánico para cuando hagan falta piezas.

Una descarga de datos involuntaria despertó a uno antes de tiempo. ADN idéntico. Recuerdos y contraseñas idénticos. Desde la cápsula observó otros cuerpos incompletos flotando alrededor: riñones ausentes, córneas extraídas, piel destinada a otro.

Con los recuerdos llegó algo no previsto: el miedo a desaparecer. Ese impulso, imposible de programar, alteró el equilibrio.

Ahora contempla el rostro agonizante de su original mientras las constantes se extinguen. El dron de seguridad desciende, examina el cadáver y después el cuerpo desnudo que permanece en pie.

Identidad validada.

El excedente es retirado.

Optimización registrada: instinto de supervivencia superior.