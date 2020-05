La oposición se tira al monte

Primero se quejaron porque el Gobierno no decretaba el estado de alarma. Después, porque lo decretaron tarde. Luego, porque duraba demasiado. Ahora llaman a saltárselo. Cuando termine, pedirán elecciones. Ayer hacían responsable al Gobierno de 25.000 muertos. Hoy no se hacen responsables si hay nuevas víctimas. Políticos cuánticos. Pueden hacer lo que denuncian pero no admiten la crítica. Son como los virus, mutan. Por eso es difícil encontrar una vacuna. Ni Casado ni Abascal han explicado por qué acabar con la alarma salvará vidas.