Opinión de activista marroquí sobre el separatismo islamista

Nos chantajean con nuestros orígenes, nuestros apellidos[..] su ignorancia considera que no somos nadie sin sus dogmas, sin su odio a los otros, sin su demonización de cualquier forma de libertad. [..]No aceptan ni nuestra fe, ni nuestra fe moderada, ni nuestra no fe. Nos señalan para que seamos violentadas, por ser feministas, ateas, musulmanas modernas, ateos, blasfemadores/as o simplemente librespensadoras/es, en general, por ser libres. Nuestro pensamiento crítico les corroe, estropea su plan de homogeneizar una población para adoctrinarla.