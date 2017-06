La burbuja del fútbol no para de crecer y por ahora parece no tener techo. Los sueldos, las cláusulas, las entradas, los abonos, las suscripciones para verlo por televisión… todo ha visto su precio disparado en los últimos años. No obstante, hay quien se quiere empezar a bajar del carro ya que no creen que este incremento de costes sea asumible. Los operadores se preparan para abandonar definitivamente el fútbol de pago.