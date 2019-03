La ONU asegura que el aborto "es una señal de que todo el sistema de salud falla"

"Significa que no tenemos anticonceptivos disponibles, que la chica no tiene conocimiento sobre su sexualidad y, al no estar preparada para un bebé, el aborto es su ultimo recurso". "Si las mujeres reciben educación, la familia estará educada, la comunidad y el mundo cambiarán su curso para mejor". Todos los días, 20.000 niñas de menos de 18 años dan a luz en países en desarrollo, lo que equivale a 7,3 millones de partos cada año. La tasa mundial de embarazo adolescente es de 46 nacimientos por cada 1.000 niñas.