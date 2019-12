Once profesores se suicidan en Francia en los últimos dos meses

"Hoy, sábado, me he despertado horriblemente cansada, extenuada tras sólo tres semanas de escuela". Así comienza la carta que escribió la directora de una escuela cerca de París antes de suicidarse el 21 de septiembre en el mismo vestíbulo del colegio donde trabajaba. "El trabajo de los directores es agotadora porque siempre hay pequeños problemas que se deben resolver, y eso ocupa todo nuestro tiempo y mucho más del tiempo por el que se nos paga. Al final del día no sabemos muy bien qué hemos hecho ", también decía el texto.