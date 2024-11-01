Once enemigos (Roger Senserrich)

El dos de septiembre, Donald Trump publicaba un video en redes sociales en el que se mostraba una lancha siendo bombardeada y destruida en aguas internacionales. Según el presidente, las fuerzas armadas de los Estados Unidos habían llevado a cabo un ataque contra los “narcoterroristas” del Tren de Aragua. En el bombardeo, que tuvo lugar en aguas internacionales, murieron los 11 terroristas que estaban llevando drogas hacia Estados Unidos.¿Qué autoridad o justificación legal tenía Estados Unidos para destruir una lancha en aguas internacionales?