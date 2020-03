La OMS alerta a los países que no se toman en serio la epidemia del coronavirus: "No es un simulacro"

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este jueves de que algunos países no están tomándose en serio la amenaza del Covid-19 y pidió una total implicación de sus gobiernos en la lucha contra la epidemia, en lugar de dejar esta tarea únicamente a sus redes sanitarias. "Nos preocupa que algunos países no estén tomándose el problema suficientemente en serio o que hayan decidido que no pueden hacer nada". www.20minutos.es/noticia/4163436/0/ultimas-noticias-coronavirus-espana