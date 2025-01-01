·
Un okupa denuncia a cinco personas que le quemaron con un soplete para que abandonara una vivienda en Torrent
Los agresores, que acumulaban entre todos más de 100 detenciones previas, pretendían instalar una plantación indoor de marihuana en el piso
okupa
plantación indoor
soplete
actualidad
#4
Ainhoa_96
Hombre, mi pueblo en sucesos, cuánto tiempo, ya habían pasado unos días sin salir
A ver, tampoco es para tanto, los agresores solamente acumulan 100 detenciones y el agresor principal apenas tiene 7 búsquedas judiciales. Lo habitual es que los dejen libres, no? Aún no han matado a nadie, que se sepa.
11
K
118
#9
Klamp
#4
gran pueblo, mejor p2p
12
K
122
#17
Borgiano
#9
Pueblo que ha dado grandes ministros tambiíen
1
K
16
#22
dasu
#4
Aún no han matado a nadie
Es que hay que darles alguna oportunidad.
2
K
26
#26
frg
*
#4
Lo normal es que los dejen libres a espera de juicio. Hace años conocí a un yonki ya reabilitado que lo querían meter a la cárcel por delitos de hace más de diez años. Ahora seguro es peor.
Si el sistema judicial programa juicios dentro de una década, ¿cuantos delitos puedes producir en ese lapso?
A ver si en vez de hablar de "multireincidencia" ponemos el foco en un sistema judicial que es una mierda, lento, tosco, con nulos recursos, y que provoca situaciones totalmente contrarias al concepto de "justicia".
Edit:
#18
a ver si aprendemos a localizar los problemas reales y dejamos de repetir propaganda.
0
K
12
#5
mstk
*
#3
¿el inmueble tiene dueño? ¿de tener dueño, este ha denunciado la usurpación? ¿el supuesto usurpador ha sido detenido o condenado? ¿eres de esos que queman a la gente con un soplete? ¿te paga securitas?
5
K
55
#7
Macnulti_reencarnado
#5
me paga la ana rosa
0
K
7
#10
ChatGPT
#5
es habitual que los inmuebles no tengan dueño. Crecen tras las lluvias, como las setas.
6
K
70
#13
mstk
#10
El propietario como persona física puede haber muerto o como sociedad jurídica haber desaparecido.
2
K
27
#15
ChatGPT
#13
sí, lo habitual. Por eso centremos el argumento en eso.
Chao pescao!
1
K
19
#14
Macnulti_reencarnado
#10
hostia Iñaki, pero que vamos, al inmueble o a qué vamos?
0
K
7
#16
ChatGPT
#14
a vivienda y local comercial, que en esta época salen buenos.
1
K
17
#2
mstk
una persona denuncia a cinco delincuentes.
2
K
31
#3
Macnulti_reencarnado
#2
un delincuente denuncia a cinco delincuentes.
3
K
30
#25
The_real_deal
#3
un delincuente puede ser victima de un delito. Sorpreson!!
1
K
21
#6
ChatGPT
Vaya panda
1
K
17
#1
Macnulti_reencarnado
Komando kalimoxo, a trabajar!!
1
K
13
#8
Sizygy
#1
te refieres a los que quieren expulsar a todo delincuente multirreincidente? Esos son más de solysombra
2
K
29
#11
Macnulti_reencarnado
#8
lo ves mal?
1
K
16
#21
dasu
#8
A mi no me cuentes ahí dentro. Yo quiero expulsar a todo delincuente expulsable antes de que pueda multireincidir.
2
K
26
#12
Atusateelpelo
*
Edit
0
K
12
#29
QRK
No entiendo cómo puede haber tanto mermao que piensa que la izquierda está a favor de la multirreincidencia. Hay que ser retrasadillo.
0
K
7
#18
cocococo
España va de culo. Como no aparezca pronto un
Bukele
que mande a tomar por culo al CECOT (Centro de Confinamiento del Terrorismo) a los delincuentes robagallinas y a los de cuello blanco, a los pedigüeños por las calles a pesar de tener paguitas, a los okupas, a los drogadicto, a los parásitos, a los tatuados, a los fumadores y a los calvos... la cosa va mal.
0
K
7
#19
Xuanin71
#18
eso ,eso. Yo odio a los calvos.
0
K
7
#20
a69
#18
Pues es lo que está fomentando la judicatura al negarse a aplicar la ley, degradarlo todo para que venga un dictadorzuelo de extrema derecha.
0
K
11
#24
dasu
#20
Si te pones a pensar mal, acabas pensando como dices. Es que es increible lo que están haciendo. Luego hay quién se pregunta que por qué se vota a la extrema derecha. Pues porque no hay nadie más.
0
K
7
#28
Macnulti_reencarnado
#20
pues tiene fácil solución: legislar para que no se de pie a la interpretación.
0
K
7
#23
dasu
#18
Tenemos la gran oportunidad de que ahora mismo casi todos los delincuentes son expulsables, y no la estamos usando.
Por hacer el gilipollas, podemos acabar en una situación en la que o te pones como Bukele o acabas como Francia.
0
K
7
#27
Macnulti_reencarnado
#18
y a los dentistas.
0
K
7
