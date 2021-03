OK Diario publica que "El PSOE retira la foto de Gregorio Ordóñez del centro de mayores que lleva su nombre en Alcorcón", la alcaldesa pide una explicación y resulta que el centro de mayores cambio de ubicación, el local se cedió a un organismo de la CAM y sus gestores son los que han ordenado la retirada de la imagen. OK Diario no ha rectificado.