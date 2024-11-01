Ojo-Spoilers!!! - El derecho a matar

Recupero los comentarios de pelis por un sorpresa inesperada (qué mierda de sorpresa si no) con la que me he cruzado casi sin querer. Seguramente no sea tan excepcional como otras comentadas pero para ser bastante menos conocida tiene cierto interés.

Se trata de El derecho a matar, por su título en castellano, protagonizada por Alaine Delone, y cuyo título original supongo que se podría traducir como "Tres hombres a abatir". Es de 1980 pero conecta mucho más en mi opinión con el cine de los 70, incluso anterior. La persecución, mejor llevada de lo que cabría esperar, recuerda inevitablemente a Bullit (1968), acompañada exclusivamente del rugido de los motores, de hecho bien podría ser el "bullit" francés, en cierto modo, aunque la trama resulta mucho más clara en esta segunda.

Seguramente los Citroën no tienen el mismo look seductor que los clásicos americanos pero la verdad es que en la pantalla no decepcionan y le añade un cierto aire de ese realismo europeo en contraste con el surrealismo de algunos planos poco ortodoxos que funcionan perfectamente a nivel expresivo.

El final, muy francés también. La historia es sin duda extraña pero desarrollada en líneas claras que mantienen expectante respecto al paso siguiente del atribulado protagonista, un Delone que encarna a un jugador profesional que se ve envuelto por puro accidente, incluso de forma literal, en una trama que pone en peligro su vida, situación ante la que responde más allá de lo que cabría esperar.

Una perlita, modesta, pero perlita, con reminiscencias al cine de los 60 y 70 que vale la pena conocer, no sólo por evocar al clásico de McQueen sino por derecho propio, nada que ver con lo que se rueda ahora. Aún resultando previsible se aprecia el buen estilo en los giros y aunque la historia pueda resultar en algunos puntos incluso naif, no deja de añadirle cierto realismo absurdo a la trama.

Al final presenta una colección de personajes viviendo su propia ficción que poco o nada tiene que ver con la realidad. No deslumbrará a nadie pero da para echar un buen rato como ya difícilmente se consigue con los estrenos. Prefiero no abundar en comentar la trama porque a buen seguro será mucho menos conocida que otros clásicos, así que lo dejo aquí, pero lo cierto es que no está exenta de detalles interesantes.