Ojo al desplome de las cripto: Janet Yellen hunde el Bitcoin

"No creo que Bitcoin se use ampliamente como mecanismo de transacción", dijo Yellen a Andrew Ross Sorkin, de CNBC, durante una conferencia para New York Times. “En la medida en que se usa, me temo que a menudo es para financiamiento ilícito. Es una forma extremadamente ineficiente de realizar transacciones, y la cantidad de energía que se consume para procesar esas transacciones es asombrosa".