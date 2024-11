"Ojalá el anuncio sea que empieza a tributar en España": las redes estallan contra The Grefg tras anunciar un directo benéfico por la DANA

The Grefg anunció por Twitter -ahora X- que pretendía hacer un directo benéfico para ayudar a las víctimas de esta catástrofe. Un gesto bonito, de no ser porque el propio Grefg se fue de España para no pagar sus impuestos. En cuanto se viralizó el post de Grefg, la redes empezaron a echar humo. Nadie podía creerse que un tipo que decía tan alegremente en una entrevista para el diario El Mundo que "donar lo que gano por amor a mi país… no lo veo", se quisiera presentar como el héroe del pueblo.