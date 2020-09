Oikema, el prostíbulo administrado por el gobierno

La regulación de la prostitución es un tema en eterno debate que, a pesar de los siglos que lleva vigente, no parece llevar a ningún consenso. La dicotomía entre abolición y regularización no es tal, existiendo alternativas que no tienen por qué ser nuevas o que difieren en cómo llevar a cabo cada una de esas opciones. Una es la de crear prostíbulos administrados por el estado. Esta idea fue propuesta por el escritor francés Nicolás Edme Restif de la Bretonne en Le Pornographe (1769), donde propuso el Parthénion, un prostíbulo supervisado por..