OGAS: La Internet soviética que fracasó (ENG)

A principios de la década de 1960, un matemático y cibernético soviético llamado Viktor Glushkov planteó una idea extraordinaria. Propuso que la Unión Soviética construyera una red informática a escala nacional que gestionara y automatizara toda la economía en tiempo real. Conocida como OGAS, obshche-gosudarstvennaya avtomatizirovannaya sistema (Sistema Nacional Automatizado de Cálculo y Procesamiento de la Información), fue uno de los proyectos cibernéticos más ambiciosos jamás concebidos, varios años por delante de redes como ARPANET.
