Te ofrezco trabajo, pero no te pago: diez personas nos cuentan sus peores experiencias

Gente joven que se incorpora al mercado laboral obligada a trabajar gratis para "hacer currículum" o, en el caso de actividades artísticas y/o vocacionales para "crearse un nombre". Soledad, periodista y fotógrafa: "en este caso me tenía que desplazar de provincia, lo cual añadía gastos. Pensé: 'Vale, este hombre es un profesional, así que asumo el desplazamiento y le veo trabajando y aprendo de él'. Estaba dispuesta a aceptar unos 150 euros a cambio de todo eso. Pero él me dijo: 'No, la remuneración es poder verme trabajando'."