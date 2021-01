Oficial superior de Trump: Nos equivocamos, es un 'fascista'. [ENG]

El viernes por la tarde, 48 horas después de que el Capitolio de EE.UU. fuera asaltado por insurrectos violentos alentados por Donald Trump en un intento de derrocar al gobierno en protesta por su pérdida electoral, un alto miembro de su administración me habló mientras se dirigía al trabajo. "Esta es la confirmación de tantas cosas que todos han dicho durante años - cosas que muchos de nosotros pensamos que eran hiperbólicas. Decíamos, 'Trump no es un fascista', o 'No es un aspirante a dictador'. Ahora, es como, 'Bueno....