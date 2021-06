La odisea de comprar una bici: "Ya no tenemos bicicletas nuevas hasta el año que viene"

"Si tienes 8.000 o 10.000 euros, tienes una bici. De entre 500 y 1.500 euros no hay nada". Así está la situación de las bicicletas en este momento. Lo cuenta David, de Bicicletas Panorama, pero es la que viven el resto de tiendas especializadas. El boom de las dos ruedas que ha traído consigo la pandemia del coronavirus ha hecho que la demanda supere la oferta hasta tal punto que ha provocado una rotura de stock desde hace meses que a día de hoy no se ha terminado de solucionar. "Ya no tenemos bicicletas nuevas hasta el año que viene".