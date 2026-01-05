edición general
La OCDE adapta el impuesto mínimo a las multinacionales a las exigencias de EE UU

“Se ha hecho una suerte de traje a medida para Estados Unidos”, contextualiza Félix Martínez, profesor de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). “El pilar dos [como se conoce en jerga el impuesto mínimo del 15% a las multinacionales] ya estaba cerrado, pero quedaba un escollo: Estados Unidos lo rechazaba porque tiene su propio sistema. Ahora se le da una ventaja competitiva, porque las multinacionales de EE UU no van a tener que cumplir con todos los criterios que se exigen a las de otros países que aplican

comentarios
cocolisto #1 cocolisto
El que manda manda y el que no pa eurodiputado o presidente de algún cacho de Europa.
WcPC #2 WcPC *
#1 La OCDE es una organización creada y mantenida por USA, quien dice que podía ocurrir otra cosa es muy ingenuo o quiere engañarte.
