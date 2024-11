La Comunidad de Madrid ha previsto refuerzos, pero se teme que no sean suficientes. Sin embargo, no estoy aquí para evaluar eso, sino para señalar lo obvio. Todas las administraciones afirman que su objetivo declarado es potenciar el uso del transporte público para mejorar la movilidad y reducir los niveles de contaminación. Sí, incluso la administración regional. Entonces, ¿por qué no se eliminan los carriles previstos y… ya?