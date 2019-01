La obsesión japonesa con lo Kawaii [ENG]

Me extraña pese a haber vivido toda mi vida aquí que en Japón los adultos se gasten grandes sumas de dinero en figuritas anime cuando en Occidente hay películas como "Toy Story" que preparan a los niños para crecer y "dejar los juguetes atrás". Hoy día "kawaii" se traduce como "mono" pero el origen de la palabra es otro: "vergüenza". La palabra ha evolucionado hasta el punto de que hoy día en Japón una mujer no es atractiva si no se infantiliza. Los personajes de los animes se dibujan con cabeza y ojos grandes porque recuerdan a un bebé. (...)