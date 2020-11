¿Es obligatoria la vacuna contra el coronavirus? El Gobierno lanza un mensaje a los negacionistas y antivacunas

Illa, a pesar de los estudios que apunta a que el 50 % de los españoles rechazaría inocularse la vacuna en los primeros momentos, se mostró convencido de que no hará falta forzar a la población. «Creo que la ciudadanía va a reaccionar bien, por tanto no creo que haga falta hacerla obligatoria, aunque es algo que no podamos descartar», apuntó.