Obligados a trabajar desde casa: Pasarse el día en pijama es deprimente

Cada vez más profesionales desempeñan sus labores desde el hogar, y no es tan bonito como parece. Jornadas que nunca terminan y mucha soledad son la nota predominante. "Si no eres disciplinado, tu vida puede ser muy caótica", reconoce Araceli Tzigane, directora de Mapamundi Música. "Como no tienes que ir a ningún sitio a trabajar, tienes la tentación de quedarte un rato más en la cama; o priorizar asuntos domésticos en lugar de centrarte en tu tarea.