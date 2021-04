El obispo de Canarias critica la eutanasia: Matarse se puede matar el que quiera,abres el gas o te tiras por la Giralda

El obispo de Canarias y presidente de la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida, José Mazuelos, ha criticado la «inhumana» ley de eutanasia“Ahora vienen con una ley que dice ‘hago con mi vida lo que me da la gana’ pero tienes que venir tú a matarme, tiene que venir el Estado a través de médicos. Si usted me lo reivindica desde el individualismo radical, ¿cómo me reivindica usted la dimensión social? ¿Que yo tengo una obligación de matarlo? No". Quien quiera matarse puede «abrir la llave del gas o tirarse por la Giralda».