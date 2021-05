"Lo que es cierto, y estoy hablando en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en los cielos, que no sabemos exactamente qué son, no podemos explicar cómo se movieron, su trayectoria", dijo Obama a la CBS. "No tenían un patrón fácilmente explicable. Y bueno, ya sabes, creo que la gente todavía se toma en serio el tratar de investigar y averiguar lo que es. Pero no tengo nada sobre lo que informar hoy".