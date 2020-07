NYT: ¿Creemos en los OVNIs? Esa es la pregunta equivocada [ENG]

Fuimos parte del equipo del New York Times (con la corresponsal de Washington Helene Cooper) que publicó la historia de la unidad secreta del Pentágono que investiga objetos voladores no identificados, el Programa Avanzado de Identificación de Amenazas Aeroespaciales, en diciembre de 2017. Desde entonces, hemos informado sobre los encuentros cercanos de los pilotos de la Marina con los OVNIs, y la semana pasada, sobre el actual programa renovado, la Fuerza de Tareas de Fenómenos Aéreos No Identificados y sus sesiones informativas oficiales ...