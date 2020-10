Por qué nunca veremos 'Regreso al futuro 4', según su coguionista, Bob Gale [ENG]

Bob Gale coguionista explica por qué nunca veremos otra entrega: "Contamos una historia completa. Si hiciéramos otra, tendríamos a Michael J. Fox,que cumplirá 60 el año que viene y tiene Parkinson. ¿Queremos ver a Marty a los 60 con Parkinson? Yo diría 'No, no quieres verlo'. Y no quieres ver Regreso al futuro sin Michael (...) Universal nos dice: "ganarían mucho dinero", nosotros pensamos: "Bueno, ya hemos ganado mucho y nos gustan como son. Como padres orgullosos, no vamos a vender a nuestros hijos para que se prostituyan"." No va a pasar."