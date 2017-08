Por qué nunca nadie ha podido encontrar la tumba de Gengis Kan

Expediciones lideradas por extranjeros la han buscado en textos históricos, sobre el terreno e incluso desde el espacio con el proyecto de National Geographic "Valle de los Kans", que utilizaba imágenes satelitales. La mayor parte del interés es internacional. Los mongoles no quieren que sea hallada. Y no es que Gengis Kan no sea importante en su tierra natal. Todo lo contrario. Su rostro aparece en las monedas, en las botellas de vodka y probablemente no haya sido tan popular desde que murió 1227.