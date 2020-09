¡NUNCA MÁS CASO BANKIA! 15MpaRato ante la sentencia de la salida a bolsa de Bankia

Desde 15MpaRato, como lucha ciudadana impulsora del caso Bankia en los tribunales, escribimos esta petición al Gobierno -un gobierno que se presenta como el más progresista desde la vuelta de la democracia- y a las y los legisladores para que ocho años de lucha de la sociedad civil no sean en balde. Que no haya vuelta atrás en lo que hemos conseguido con mucho esfuerzo desde la sociedad civil activa y que la devastación que supuso para la población la gestión que se hizo en Bankia no ocurra nunca más. Pedimos cambios legales.