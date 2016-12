2 meneos 2 clics

El pasado viernes 2 de diciembre salieron fragmentos de una entrevista que me hicieron en La Sexta Columna para el documental Los nuevos amos del mundo, que analizaba el poder de las grandes empresas tecnológicas: Google, Apple, Facebook y Amazon. La línea editorial del programa descafeinó significativamente algunas de mis respuestas para terminar con una versión light del “no se puede hacer nada” y “después de todo no es para tanto”. Por eso creo necesario difundir el texto que me preparé antes de ir a esta entrevista.