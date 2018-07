El nuevo submarino de la Armada que no flotaba ahora resulta que no cabe en el muelle

El nuevo submarino que tiene encargado el Estado español pesaba tanto que no flotaba. Como no flotaba, hubo que hacerlo más largo. Diez metros más de eslora. Y al hacerlo más largo, no cabe en el muelle de Cartagena. De manera que ahora hay que hacer más grande también el muelle. Así, entre unas cosas y otras, el fallo de diseño, lo que ha habido que pagar a la empresa que ha buscado cómo hacer que flote y esto de rehacer el muelle va a salir cada submarino por mil millones, casi el doble de lo previsto.