Un nuevo ojo artificial imita y puede superar a los ojos humanos (eng)

Los científicos aún no pueden reconstruir a alguien con partes biónicas del cuerpo. No tienen la tecnología. Pero un nuevo ojo artificial acerca a los cyborgs un paso más a la realidad. Este dispositivo, que imita la estructura del ojo humano, es tan sensible a la luz y tiene un tiempo de reacción más rápido que un globo ocular real. Este ojo electrónico tiene el potencial de una visión más nítida que los ojos humanos, informan los investigadores en la revista Nature. Aquí se muestra un resumen de su estructura.