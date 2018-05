El nuevo lapsus de Rajoy: "Hay cosas bonitas, otras no tanto y no me acuerdo de ninguna"

Este miércoles se encontraba en un acto en Burgos con motivo de la ampliación del Museo de esta ciudad y la rehabilitación integral del antiguo Hospital de la Concepción. En su intervención, el presidente del Gobierno resaltó que se trataba de "un acto muy bonito, de los que reconfortan a uno personalmente y le dan sentido a dedicarse a la actividad pública". "Hay cosas más bonitas, como ésta, y otras que no lo son tanto y no me acuerdo de ninguna", dijo Rajoy.