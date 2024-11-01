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El nuevo carro de combate CFL-120 Karpat presentado por CSG y FNSS

El nuevo carro de combate CFL-120 Karpat presentado por CSG y FNSS

El grupo CSG, matriz de la Fábrica de Municiones de Granada, y la compañía turca FNSS Savunma Sistemleri han anunciado en la feria IDEB 2026 una cooperación estratégica en el ámbito de los vehículos blindados. El acuerdo contempla el desarrollo y la producción conjunta de plataformas sobre orugas, con foco inicial en el nuevo carro de combate medio CFL-120 Karpat, presentado por primera vez en este evento.

| etiquetas: españa , turquía , granada , carro de combate
5 0 0 K 132 DEFENSA
1 comentarios
5 0 0 K 132 DEFENSA
#1 concentrado
Creo que me voy a comprar un par, a ver si encuentro me hago hueco para aparcar
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menéame