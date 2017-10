Con sólo un tablero de de Go, el juego más difícil del mundo, y jugando contra sí misma. AlphaGo Zero (el nombre de la nueva versión) ha vapuleado a la antigua AlphaGo por 100 victorias a 0. La inteligencia artificial de Google no sólo bate a cualquier maestro del Go, sino que ahora se supera a si misma, y lo hace sin que ningún humano le enseñe.