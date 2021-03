La nueva vida del repartidor que estudiaba bajo la farola: becado y con ofertas de trabajo

La fama le ha cogido de rebote y tiene claro que no quiere ser ejemplo de nada, especialmente ahora, con la crisis actual. “Hay gente que se lo curra” y que “es silenciosa, que va, trabaja, estudia, no hace ruido”, defiende, y considera que aprovechar para estudiar entre pedido y pedido no es algo inusual porque “en este trabajo hay muchos tiempos muertos”. “Yo lo veo normal. Para no perder el tiempo, me gusta ir mirando los apuntes. Hay mucha gente como yo, que trabaja y ayuda en casa”, explica.