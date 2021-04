Nueva paliza al joven que denunció a su madre por agresiones homófobas

Su tío y la pareja de éste le esperaron a la salida de casa de su abuela, donde vive, para pegarle por no haber retirado la acusación en la Guardia Civil. «Al responder que no, me dio un puñetazo en el lado izquierdo de la cara y empecé a sangrar», «Vamos a quemar la casa de tu abuela y tú vas a salir de ahí en una caja de pino». Raúl observó entonces cómo su tío «se sacó del bolsillo un cuchillo» y le advirtió de que se lo iba a «hincar». Afortunadamente, en ese momento llegó la Policía Local y puso fin a la paliza.