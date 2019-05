La nueva oleada de extractivismo verde

Asad Rehman (director ejecutivo de la ONG War on Want) argumenta juiciosamente que con los planes para ecologizar el capitalismo a través de un Green New Deal nos adentramos en una nueva fase de extracción de recursos y riqueza de los países del Sur global. El Norte sigue manteniendo “la creencia de que el Reino Unido y otros países ricos tienen derecho a una mayor parte de los recursos finitos del mundo, independientemente de a quién empobrecemos al hacerlo, o de la destrucción que causamos”.