La nueva normalidad gallega

Que saque esta foto desde mi casa [foto de un incendio] no deja de ser parte de la normalidad aquí en el Sur de Galicia. Que la saque en Marzo, es parte de la nueva normalidad. Y es que desde que desde que entró el año, el Norte peninsular no ha dejado de arder. Insisto: esto no es un incendio aislado. Es un problema estructural y que sólo puede tener una solución política: desactivar los intereses que existen en que el monte arda. Solución que ninguna fuerza política se atrevería a implementar por no perder votos en el rural.