La nueva invención empresarial del creador de Gowex: Pagaré a quien comparta su wifi

Jenaro García tras dar el último paso de un rocambolesco plan de redención personal: "He presentado esta semana al juez el proyecto de empresa detallando cómo funcionará todo. No tengo obligación de hacerlo, pero no he querido hablar con nadie antes de comunicarlo al juez. ¿Por qué lo hago? ¿Por que me embarco en esto? Me siento en la obligación moral de resarcir a los inversores. Es mi nueva misión", explica.