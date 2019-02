Nudismo a punta de escopeta

"Comenzamos a oír algunos disparos, al poco rato se nos acerca un cazador, escopeta en mano, diciendo que eso es una finca privada y no podemos estar allí. Así que con la mayor calma posible le intento explicar que el río pertenece a la confederación hidrográfica del Duero y que puedo estar junto al río sin molestar a nadie. Me dijo que él estaba cazando cerca, que era posible que se le disparase el arma "sin querer" y que él no tenía ningún problema porque cualquier accidente estaba cubierto por su seguro pero que a mí me jodía la vida"