Un novio diabético muere al comprar insulina barata para así pagarse la boda [ENG]

Cuando Josh Wilkerson cumplió 26 años, dejó de pagar el seguro médico privado de su padrastro y no pudo pagar su insulina de casi $ 1,200 al mes. Comenzó a racionar su costosa marca de medicamentos recetados, antes de que un médico le recomendara tomar ReliOn, una marca de venta libre que se vendía por $ 25 por vial en Walmart. "No funcionó para él", le dice su madre, Erin Wilson-Weaver, a The Post. Su hijo murió el 14 de junio y ella todavía está de luto, pero está decidida a abogar por mantener su memoria.