Las novelas inacabadas de Terry Pratchett destruidas por una apisonadora (ENG)

Las novelas inconclusas de Sir Terry Pratchett han sido destruidas por una apisonadora, siguiendo los deseos últimos del novelista de género fantástico. El disco duro de Pratchett fue machacado por una apisonadora de época John Fowler & Co, denominada "Lord Jericó" en la Gran Feria de Vapor de Dorset (Lord Jericho at the Great Dorset Steam Fair), previamente a la apertura de una nueva exposición acerca de su vida y su trabajo.