Una nota sobre el pasado, el presente y el futuro

En mi opinión, el progreso científico y tecnológico se aceleró de forma espectacular entre las décadas de 1880 y 1920 y, desde entonces, ha ido disminuyendo de manera constante. Para completar las décadas más recientes he tenido que elegir acontecimientos que probablemente no están en la misma categoría que los de las décadas anteriores.

Cuando los “futuristas” hablan de “progreso acelerado”, por lo general no se refieren a nuevas ideas e inventos, sino al perfeccionamiento de ideas e inventos antiguos, en particular en el ámbito de la electrónica, un hecho que se debe principalmente a los avances en la fabricación (miniaturización, personalización, integración, etc.). Principalmente cuentan como progreso un nuevo producto dentro de una categoría ya existente, e incluso las nuevas versiones de un mismo producto.

No cuentan (y restan importancia) a los numerosos ejemplos de campos en los que el progreso ha quedado corto: la velocidad de los viajes ha disminuido en realidad con el retiro del Concorde en 2003; la energía sigue siendo suministrada mayoritariamente por el petróleo, seguida de la nuclear; la revolución agrícola (que aumentó el rendimiento de los cereales en un 126 % entre 1950 y 1980) se ha estancado; la esperanza de vida en la mayoría de los países desarrollados ya no aumenta; los ingresos llevan décadas estancados en Occidente y de hecho están cayendo en partes de Europa; la atención sanitaria es más propensa a deteriorarse que a mejorar; la Gran Recesión de 2008 fue la mayor en 80 años; el programa espacial de la década de 1960 (que nos llevó a la Luna en 1969, pero a ningún otro lugar) ha sido en gran medida abandonado y el Transbordador Espacial retirado; el coche volador debutó en 1956, pero seguimos conduciendo coches normales; las baterías de los teléfonos inteligentes duran alrededor de un día, mientras que los teléfonos tradicionales funcionaban 24/7 y la calidad de la voz se ha deteriorado drásticamente con los smartphones; por no mencionar la atención al cliente, que está reduciéndose rápidamente hasta convertirse en un simple “buena suerte, comprador”; el 21 de octubre de 2011 el agregador de noticias de Google mostró “Internal Server Error” como la principal noticia del día; etc. Incluso la población, que se suponía que aumentaría exponencialmente para siempre, ha comenzado a disminuir en algunos países. Y, por supuesto, la capacidad de atención de las personas, especialmente la de los mencionados futuristas (a quienes considero sorprendentemente ignorantes de la historia, la economía e incluso de la tecnología y la ciencia), ha estado disminuyendo de forma exponencial, algo que solo puede calificarse como “progreso” en el universo de los insectos.

El progreso incuestionable ha sido en las técnicas de fabricación. En particular, el ritmo de la miniaturización ha sido verdaderamente asombroso en el último siglo. Los “milagros” tecnológicos recientes no se debieron a avances conceptuales (un smartphone no es más que una mala cámara más un mal teléfono más un mal ordenador más una mala videocámara), sino al progreso en las técnicas de fabricación, un progreso que comenzó cuando se inventaron los transistores. Este progreso explica la capacidad de integrar más funciones en dispositivos más pequeños. Que esto constituya “invención/descubrimiento” es discutible. En mi opinión, pertenece a una línea temporal diferente.