Recuerdo que hace muchos años, siendo yo niño, asistí a una comida familiar y un pariente mío, que debía rondar los 60 ó 70 años, pronunció una breve frase que se me quedó grabada: “Los mayores tenemos un placer que los jóvenes no tienen: la nostalgia”. Reconozco que esas palabras me descolocaron un poco porque realmente no tenía una idea muy clara de lo que era la nostalgia, ni posiblemente la podía tener dada mi corta edad, pero por alguna razón me impresionó, pues sus palabras estaban dichas con una mezcla de alegría y tristeza (...)