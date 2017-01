Nos la van a colar. Opinión

El PP ha decidido solucionar un problema que no existe. La instrucción de los procesos penales por parte del juez. El PSOE está muy de acuerdo en apoyarle en ello. Podrán pactar y acordar un cambio que no soluciona nada que nos acucie, pero que a ambos partidos les debe parecer prioritario. Han comenzado ya los movimientos de formación de la opinión pública para hacernos aplaudir un cambio que no sólo no es necesario, ni mucho menos urgente, sino que puede ser peligroso y contraproducente para el funcionamiento del Estado de Derecho.