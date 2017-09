¿Nos merecemos que Cárdenas utilice un programa de TVE para lavar su imagen?

La última de 'Hora punta' hace imposible no cuestionarse la pertinencia del programa en la televisión pública. 10 minutos de una emisión de 25 en Televisión Española dedicó anoche Hora punta a defenderse. Para tratarse de una "no polémica" el programa le dedicó el 40% de su emisión y volcó todos sus recursos en ello.Claro que merece la pena plantearse si el 60% restante fue mejor. La principal razón de ser de RTVE es el derecho de todos los ciudadanos a disponer de una información veraz e independiente. No lo digo yo.