¿Nos estamos quitando la mascarilla en los lugares equivocados?

A estas alturas de la pandemia, la clave para el contagio ya no está en dónde llevamos la mascarilla, sino dónde nos la quitamos. Se ha detectado una tendencia universal a “tomar medidas de protección en frente de personas que no conocemos, pero una relajación con conocidos”, junto con una ausencia de mascarillas en lugares como bares y restaurantes. A pesar de que España es uno de los países donde más se reporta el uso de la mascarilla, no siempre la llevamos en los lugares donde hay más riesgo.