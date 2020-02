Si nos confiscan las armas, hay una muy alta probabilidad de una rebelión armada en EE.UU

El grupo de Facebook Culpeper County 2A (condado de Culpeper 2A) tenía cinco reglas. La regla número uno era: "Ocúpate: sigue el Plan de Acción y toma las medidas necesarias para proteger tus derechos. Compartir memes no es suficiente. Necesitamos acciones coordinadas". La regla número dos era: "No te des por vencido, estamos en la pelea de nuestras vidas. Actúa en consecuencia. Nunca te rindas". En algún punto a finales de enero pasado, las reglas cambiaron y la número dos se convirtió en "No racismo". Pero el objetivo fundamental se mantenía